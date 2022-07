Lesione del menisco per Pogba, Juve in ansia

Il ginocchio continua a tormentare Paul Pogba, il centrocampista si è procurato una lesione del menisco laterale. "Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica" spiega la Juventus in una nota ufficiale. La lesione al menisco potrebbe richiedere l'intervento chirurgico e lo stop. Il giocatore non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure.