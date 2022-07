Udinese, vittoria in rimonta sul Pafos

(ANSA) - UDINE, 25 LUG - Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'Udinese di battere (2-1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria.

La formazione di Sottil ha disputato gran parte del match con le riserve, andando sotto con la rete al 19' di Jairo e rischiando ripetutamente di subire il raddoppio. In attacco schierata dall'inizio la coppia formata da Pussetto e dal seicenne Pafundi, già 'visionato' da Mancini in Nazionale.

Nell'ultima mezz'ora il tecnico ha inserito i titolari che hanno ribaltato il risultato con due conclusioni da dentro l'area.

Assente Molina da poco sbarcato a Madrid per sostenere le visite mediche con l'Atletico.

Mercoledì terminerà il ritiro austriaco, mentre venerdì sera, per l'esordio stagionale alla Dacia Area, arriva il Chelsea campione d'Europa 2021. Questa sera sarà invece svelato ufficialmente il kit da trasferta. (ANSA).