Spezia: ecco Kovalenko e Maldini, Sena va in Brasile

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 LUG - Lo Spezia è vicino a chiudere il prestito di Viktor Kovalenko dall'Atalanta e di Daniel Maldini dal Milan. Per l'ucraino si tratterà di un ritorno nel Golfo dei Poeti, dove ha già giocato la scorsa stagione totalizzando 26 presenze ed una rete. La formula sarà un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione, per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro.

Il figlio d'arte invece ha debuttato dal primo minuto in serie A proprio allo stadio Picco in Spezia-Milan 1-2, segnando una delle reti dei rossoneri. Da limare gli ultimi dettagli: lo Spezia vorrebbe inserire un diritto di riscatto per il cartellino di Maldini jr, mentre il Milan ha proposto un prestito secco. Si lavora infine alla rescissione del contratto del centrocampista brasiliano Leo Sena, che ha perso nel 2021 l'idoneità alla pratica sportiva a seguito dei postumi del Covid e potrebbe trovare una nuova collocazione in patria. (ANSA).