Juventus: Pogba si ferma, piccolo problema al ginocchio

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Un piccolo 'acciacco' ha costretto Paul Pogba ad interrompere l'allenamento. Durante la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri, con la Juventus che prosegue i lavori in America, il centrocampista francese si è fermato per un problema al ginocchio: secondo quanto raccolto dall'Ansa, non si tratterebbe di nulla di particolarmente preoccupante. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico, mentre il prossimo appuntamento dei bianconeri è fissato nella notte tra il 26 e il 27 luglio contro il Barcellona a Dallas. (ANSA).