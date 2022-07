Il Napoli parte per l'Abruzzo, da tifosi occhi al mercato

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - In partenza con i nuovi acquisti Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard, in attesa di nuovi arrivi nel secondo ritiro. Comincia la seconda parte di avvicinamento del Napoli al campionato di serie A che ai aprirà a Ferragosto: la squadra azzurra arriva verso l'ora di pranzo a Castel di Sangro (L'Aquila), dove il tecnico Spalletti dirigerà il primo allenamento alle 17.30 a porte aperte per i tanti tifosi in una località già molto frequentata dai napoletani alla ricerca di refrigerio.

Domani è previsto un doppio allenamento per un ritiro che durerà fino al 6 agosto e vede sul piatto anche le amichevoli contro i turchi dell'Adama Emisport, il Mallorca, il Girona e l'Espanyol.

Intanto continua il mercato del club azzurro che punta a chiudere velocemente il contratto per il difensore Kim Min Jae e la punta Simeone, guardando anche altri fronti. Questi i convocati da Spalletti: Marfella, Meret, Idasiak, Contini, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin. (ANSA).