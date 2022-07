Calcio: il Paris SG ritrova Verratti, in campo a Saitama

(ANSA) - SAITAMA, 23 LUG - Marco Verratti torna in campo a Saitama, contro gli Urawa Red Diamonds, nella seconda amichevole del tour del Paris SG in Giappone. Il centrocampista azzurro non aveva giocato i primi due incontri di preparazione contro Quevilly-Rouen (2-0) il 15 luglio e Kawasaki Frontale (2-1) mercoledì a Tokyo, a causa di un dolore al piede. Keylor Navas sarà titolare, dopo aver seguito in panchina la prima partita del PSG in Giappone. L'allenatore Christophe Galtier ha apportato 10 modifiche rispetto all'XI titolare che ha battuto il Kawasaki, con i parigini che lunedì giocheranno ancora, contro il Gamba Osaka. In attacco in campo Kylian Mbappé, mentre Lionel Messi e Neymar partono dalla panchina. (ANSA).