Si chiude con un pareggio l'esperienza in Algarve della Roma: la squadra di Josè Mourinho impatta con il Nizza (1-1), e lascia il Portogallo con due vittorie, un pari e una sconfitta. Il grande assente della partita è stato Paulo Dybala: il tecnico non ha voluto rischiare la Joya nemmeno per pochi minuti, e quindi l'esordio in giallorosso dell'argentino (oggi spettatore in tribuna) è rimandato al 30 luglio, quando i capitolini affronteranno il Tottenham in Israele, ad Haifa per l'I-Tech Cup.