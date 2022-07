Torino verso Waidring, domani test con Trabzonspor

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Questa mattina il Torino ha lasciato Bad Leonfelden e si sta dirigendo verso Waidring, altro piccolo comune austriaco, dove proseguirà la preparazione estiva. I granata di Ivan Juric torneranno in campo oggi pomeriggio nella nuova sede degli allenamenti, mentre domani sfideranno il Trabzonspor in amichevole. Lukic e compagni resteranno a Waidring fino al 30 luglio, poi il trasferimento a Nizza per l'ultimo test dell'estate contro la formazione francese. In mezzo, mercoledì 27, altra amichevole contro i ciprioti dell'Apollon Limassol. (ANSA).