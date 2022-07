Spezia cerca Dragowski, Provedel verso la Lazio

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 LUG - Lo Spezia ha chiesto informazioni alla Fiorentina sul portiere Bartolomej Dragowski, in modo da poter liberare Ivan Provedel per la cessione alla Lazio. Il club ligure, che ieri ha schierato il portiere friulano per 90 minuti nell'amichevole contro i cechi dello Jablonec, si muove per sostituire il 28enne, per cui Claudio Lotito ha presentato un'offerta da 3 milioni. Inoltre nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata la cessione di Giulio Maggiore al Torino per 5 milioni.

I bianchi di Luca Gotti tornano oggi in città dopo il ritiro estivo di Santa Cristina Valgardena e torneranno nei prossimi giorni ad allenarsi al centro sportivo di Follo. Rientrato in Italia il difensore Kelvin Amian, operato due giorni fa a Parigi per un problema muscolare all'addome, per dedicarsi alla fase di riabilitazione che dovrebbe durare almeno tre mesi. (ANSA).