Lazio: Muriqi ceduto al Maiorca, è ufficiale

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Si chiude dopo due anni la deludente esperienza di Vedat Muriqi alla Lazio: il centravanti kosovaro è stato ceduto a titolo definitivo al Maiorca, club dove ha giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, e in cui ha segnato 5 gol in 16 presenze. Per Muriqi, arrivato alla Lazio nell'estate 2020 dal Fenerbahçe, il club delle Baleari ha speso circa 9,4 milioni di euro.

Il bottino dell'attaccante nella sua avventura biancoceleste è di 49 presenze e 2 gol. In questa sessione di mercato Muriqi stava per essere ceduto al Bruges, ma il mancato superamento delle visite mediche aveva fatto saltare l'affare. (ANSA).