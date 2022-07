Calcio: a Roma è Dybala-mania, a Monti murales per l'argentino

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - E' alto sette metri il murales comparso a Monti dedicato Paulo Dybala: l'opera di Anonimo74, situata in via Ciancaleoni (e distante appena 50 metri da quella che raffigura Josè Mourinho), raffigura l'ex attaccante della Juventus nelle vesti di un santo biblico, e sotto la scritta "San Paulo la Joya".

Sguardo fiero e un pallone tenuto in alto col braccio destro, il murales di Dybala è già meta di pellegrinaggio dei tifosi, che ora, dopo aver festeggiato la firma sul contratto e i primi allenamenti dell'argentino con la squadra, attendono solo il suo esordio contro il Nizza nell'amichevole di domani. (ANSA).