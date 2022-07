Lazio: Pedro, 'Voglio un trofeo con questa maglia'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e qui mi manca". Parola di Pedro, attaccante della Lazio, ai microfoni di Dazn nello speciale dedicato al club biancoceleste.

"Vincere il campionato non è una cosa impossibile, è difficile perché ci sono tante squadre forti. Bisogna lavorare e fare le cose fatte bene", prosegue l'esterno ex Barcellona, per poi esprimere il suo apprezzamento per il nuovo compagno di squadra Marcos Antonio: "Mi sta piacendo molto in un ruolo importante, gioca la palla velocemente".

Anche Patric ha parlato a Dazn, ribadendo quale sia l'obiettivo stagionale: "Abbiamo finito il campionato a sei punti dalla Juventus e dalla Champions League, che è ciò a cui puntiamo ogni anno. Con tutti gli alti e bassi e con un cambio importante di allenatore, penso che sia stata una stagione positiva. Quest'anno andrà molto meglio". Il difensore iberico chiude con una promessa: "Se la Lazio vince l'Europa League vado camminando al rifugio sul Monte Agudo". (ANSA).