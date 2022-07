Dybala ha firmato: 'Un privilegio lavorare con Mourinho'

Ora è ufficiale: Paulo Dybala ha firmato il contratto che lo lega alla Roma fino al 2025, con opzione per un quarto anno. Lo ha annunciato il club giallorosso, che sui social aveva postato la foto dell'argentino con la nuova maglia, numero 21, mentre fa il gesto della Dybala mask. L'ex Juventus percepirà 6 milioni netti a stagione, di cui 4,5 di parte fissa e 1,5 legati a bonus. "Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con il quale è un privilegio poter lavorare" le parole da neo giallorosso.

Agenzia ANSA Roma: il 6 agosto la presentazione ufficiale di Dybala L

"I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza - ha detto Dybala . Da avversario ho ammirato l'atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l'ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso". "L'adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti", ha commentato il general manager dell'area sportiva del club Tiago, Pinto. "Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi".