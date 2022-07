Atalanta: i Pagliuca in visita a Zingonia

(ANSA) - BERGAMO, 20 LUG - Il co-chairman dell'Atalanta Stephen Pagliuca e il figlio Joseph, consigliere di amministrazione, sono in visita alla sede del club. A dare loro il benvenuto il presidente, Antonio Percassi, e l'amministratore delegato, Luca Percassi. I quattro stanno assistendo alla partitella in famiglia al Centro Sportivo Bortolotti da bordocampo. I due soci statunitensi resteranno a Bergamo per qualche giorno per una serie di riunioni ed incontri. (ANSA).