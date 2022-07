Spezia: chiesto Ampadu al Chelsea, Maggiore al Toro

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 LUG - Lo Spezia ha chiesto il prestito di Ethan Ampadu al Chelsea. Il gallese di 21 anni, la scorsa stagione già in serie A al Venezia, è ritenuto un giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo. Il tecnico, Luca Gotti, lo ha già allenato proprio durante l'esperienza in Inghilterra da secondo di Maurizio Sarri, quando Ampadu era uno degli elementi delle giovanili ritenuti più promettenti. Una risposta dal club londinese dovrebbe arrivare alla fine della tournée estiva che i Blues stanno svolgendo negli Stati Uniti d'America.

A centrocampo, al club ligure sono stati inoltre offerti Daniele Baselli, attualmente svincolato, e Jasmin Kurtic del Parma, ma il direttore tecnico Riccardo Pecini non ha approfondito le piste. Tra pochi giorni sarà formalizzata la cessione di Giulio Maggiore, capitano 24enne della squadra, al Torino di Ivan Juric per una cifra attorno ai cinque milioni. La Lazio continua a puntare il portiere Ivan Provedel, ma al momento non c'è ancora accordo tra le società sulla cifra del cartellino. Lo Spezia valuta il calciatore, anche in questo caso, sui 5 milioni di euro. (ANSA).