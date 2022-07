Torino: Singo, Juric mi ha chiesto almeno cinque gol

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "Sto bene fisicamente, ho già parlato con Juric: il mister mi ha chiesto almeno cinque gol per la prossima stagione": così il terzino del Torino, Wilfried Singo, ai microfoni di Torino Channel. "Qui in Austria stiamo lavorando duramente, so che devo migliorare molto - aggiunge il ventiduenne ivoriano - specialmente sui cross e sulla fisicità".

Ora c'è un nuovo test amichevole: "Contro l'Eintracht è stata difficile, loro erano forti e noi venivamo da due settimane di allenamenti molto pesanti" la riflessione di Singo, che domani insieme ai compagni affronterà i cechi del Mlada Boleslav alle ore 18 a Perg, in Austria. (ANSA).