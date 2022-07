Napoli: Giuntoli 'Kim è bravo, vediamo e approfondiamo'

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - "Kim è un calciatore bravo ci lavoriamo come anche altri club. Abbiamo anche altre situazioni per quel ruolo che stiamo valutando, facciamo approfondimenti per poi affondare". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, parlando nella conferenza stampa dal ritiro di Folgarida-Dimaro della sfida europea su Kim Min-jae, che lascia il Fenerbahce per i venti milioni di clausola e che vede Napoli e Rennes sfidarsi, con anche un club inglese che sarebbe entrato in corsa.

Giuntoli ha anche spiegato che "su Dybala c'era una opportunità - ha detto -. Pensavamo potesse concretizzarsi e ne abbiamo parlato con i suoi agenti, ma abbiamo capito che alla fine per noi non era un'opportunità e lo ha capito anche lui".

(ANSA).