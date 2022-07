Azzurre dentro o fuori, Bertolini 'mi aspetto molto

'Mi aspetto una grande prestazione". Il ct delle azzurre del calcio, Milena Bertolini, non usa giri di parole e presenta l'impegno contro il Belgio, ultima partita della fase a gironi di questi Europei, per ciò che è, ovvero una sfida decisiva, da vincere se si vuole andare in quei quarti di finale in cui le azzurre troverebbero un'avversaria temibile come la Svezia.

La vittoria contro il Belgio risulterebbe inutile se l'Islanda battesse la Francia (già qualificata) e quindi le nordiche andassero a 5 punti in classifica, quota irraggiungibile per Gama e compagne, ma le francesi sono tra le grandi favorite di questi Europei, e soprattutto non sono tipe da fare regali, anche se nella circostanza saranno penalizzate dall'assenza di un elemento chiave come Katoto, per la quale, dopo l'infortunio ai legamenti contro il Belgio, questo torneo si è chiuso in anticipo.

"Siamo cresciute tantissimo e ora la gente si aspetta tanto da noi - dice ancora Bertolini -. È una situazione che questo gruppo non ha mai vissuto, ma bisogna rimanere concentrate esclusivamente sul campo e sul nostro gioco, solo così potremo battere il Belgio".