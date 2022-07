Calcio: Lecce; dalla Samp arrivano Falcone e Askildsen

(ANSA) - LECCE, 17 LUG - Doppio colpo del Lecce in chiave calciomercato, entrambi in arrivo dalla Sampdoria. La società giallorossa, attraverso una nota ufficiale, ufficializza l'acquisto del portiere classe 1995 Wladimiro Falcone e del centrocampista norvegese classe 2001 Kristoferr Askildsen. I due giocatori giungono nel Salento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Falcone e Askildsen giungeranno a Lecce domattina per sostenere le visite mediche, per poi aggregarsi al gruppo agli ordini del tecnico Baroni. (ANSA).