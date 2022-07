Udinese, pareggio ricco di gol con Union Berlino

(ANSA) - UDINE, 16 LUG - Girandola di emozioni e tante reti nel pareggio (3-3) tra l'Udinese e l'Union Berlino, nell'amichevole disputata dai bianconeri friulani nel ritiro austriaco di Lienz.

Da segnalare la doppietta, al 25' e 43', di Nestorovski, cui hanno risposto, al 44' Khedira e al 49' un'autorete di Nuytinck, per il primo pareggio dei berlinesi, che militano in Bundesliga.

Nuovo vantaggio per i bianconeri al 55', con Benkovic, e pareggio finale al 63' di Knoche.

Quanto alla formazione, Sottil ha schierato ancora una volta tutti i big dati in partenza, anche se Molina, accostato nelle ultime ore all'Atletico Madrid, ha disputato soltanto l'ultima mezz'ora.

Deulofeu - corteggiato dal Napoli - è invece uscito per una botta rimediata in un contrasto al 15' del primo tempo. (ANSA).