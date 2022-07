Media Spagna: Lewandowski saluta il Bayern, va al Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 16 LUG - Robert Lewandowski sta trascorrendo, secondo alcuni media spagnoli, le sue ultime ore da calciatore del Bayern Monaco prima di volare a Barcellona e sottoporsi alle visite mediche per quello che sarà il suo nuovo club. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano 'Sport', l'attaccante polacco oggi ha volto la sua ultima sessione di allenamento con il Bayern, tenendo un discorso di congedo ai compagni. dopo gli otto anni trascorsi in Baviera, e abbracciandoli uno per uno. C'è stato un abbraccio anche con l'allenatore Julian Nagelsmann.

Ieri invece il bomber aveva festeggiato, sempre secondo i media catalani, in un locale con alcuni amici il raggiungimento di un accordo fra il Bayern e il Barcellona, per 45 milioni più di 5 di bonus. Ora 'Lewa' vorrebbe unirsi al più presto al gruppo del Barça in partenza per una tournee negli Stati Uniti.

