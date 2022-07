Calcio: Inter; Inzaghi, sono molto soddisfatto

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - "Sono molto soddisfatto. Il Monaco è andato in ritiro il 16 giugno, noi il 6 luglio. Queste partite ci fanno crescere di condizione. Siamo in difficoltà con i difensori, ho dovuto chiedere uno sforzo a D'Ambrosio che aveva un problemino". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Sportitalia, dopo il pareggio per 2-2 in amichevole contro il Monaco. "Abbiamo un difensore in meno e quindi c'è una lacuna lì. Ho dirigenti bravissimi, stanno lavorando su quello. C'è una trattativa importante (con riferimento a Bremer, ndr), da allenatore sto spingendo quotidianamente perché si concluda questa". (ANSA).