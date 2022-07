Eriksen al Manchester United, ha firmato un triennale

Christian Eriksen, ex Inter, è un calciatore del Mnchester United. Lo fa sapere il club tramite i propri social, precisando che il giocatore danese ha firmato un contratto triennale. "Ho ancora grandi ambizioni, c'è ancora tanto da conquistare e questo è il posto perfetto per continuare il mio viaggio - le prime parole di Eriksen da calciatore dei Red Devils -. Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare".