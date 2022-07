Barcellona: Raphinha si presenta, era il mio sogno

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - E' il giorno di Raphinha al Barcellona. Il club catalano ha acquistato il brasiliano, dal Leeds United, per 55 milioni di sterline, oltre 60 milioni di euro. Il 25enne attaccante è stato presentato ai tifosi al campo di allenamento del club catalano.

Raphinha, che il Leeds aveva acquistrato dal Rennes per 17 milioni di sterline solo due anni fa, ha collezionato 65 presenze in Premier League segnando 17 gol e fornendo 12 assist.

"È un sogno che si avevo da quando ero ragazzino, e ora si avvera", ha detto a Barca TV. "Ho intenzione di dare il massimo". (ANSA).