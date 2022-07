Lazio: 5-0 al Dekani, doppio Pedro. Out Romagnoli

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Al nono giorno di allenamento ad Auronzo di Cadore, nuovo test per la Lazio in amichevole e nuova vittoria convincente: oggi i giocatori di Maurizio Sarri hanno sconfitto 5-0 l'NK Dekani, squadra della serie B slovena. Una gara aperta dal palo colpito su rigore da capitan Ciro Immobile, il quale si è rifatto dell'errore con una rete in acrobazia poco dopo la mezz'ora di gioco. Il secondo penalty concesso ai biancocelesti viene realizzato da Pedro, poi autore di una doppietta grazie all'assist di Lazzari.

Lo spagnolo, a segno anche di testa, è stato di gran lunga il più brillante del primo tempo e, con quattro reti in due partite, per ora guida con Felipe Anderson la classifica marcatori del ritiro estivo laziale. Nella ripresa, Sarri dà spazio (tra gli altri) all'applauditissimo Luka Romero per Felipe Anderson e a Marcos Antonio per Cataldi; i sigilli di Basic e di Zaccagni (su rigore) chiudono il tabellino.

Per Maximiano e Mario Gila, acquisti più recenti del club, è stata la partita di debutto con la maglia biancoceleste, invece bisognerà attendere un po' per Alessio Romagnoli, assente anche all'allenamento mattutino per un fastidio all'adduttore. L'ex Milan ha svolto fisioterapia in palestra, mentre si è rivisto Kamenovic, impegnato nel lavoro differenziato. Romagnoli si potrebbe rivedere in campo domani assieme al resto della rosa.

La terza amichevole del ritiro è in programma domenica, e vedrà i capitolini affrontare la Triestina, come accaduto spesso negli ultimi anni. Per quel giorno è atteso ad Auronzo il presidente Claudio Lotito. (ANSA).