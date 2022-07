Calcio:DAZN arricchisce il programma delle amichevoli estive

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Non solo Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria. DAZN arricchisce il programma delle amichevoli estive delle squadre di Serie A TIM con nuovi match, ultimi test prima dell'esordio in campionato. Si parte domani, venerdì 15 luglio alle 14:30 con la prima amichevole stagionale del Torino che sfida l'Eintracht Francoforte. Si continua poi con due partite dell'Udinese domenica 17 luglio alle 16.30 contro Schalke e giovedì 21 luglio alle 18.00 contro il Leverkusen. Infine, sabato 30 luglio alle 19:00 la Fiorentina affronterà in amichevole il Galatasaray. (ANSA).