Calcio: Turchia, Ozil firma per una stagione con il Basaksehir

(ANSA) - ISTANBUL, 14 LUG - Mesut Ozil, 33 anni, ha firmato per una stagione (più opzione per una seconda) con il Basaksehir Istanbul, ha annunciato il club, il giorno dopo la notizia della partenza dal Fenerbahçe grazie alla rescissione consensuale del contratto a due anni dalla scadenza.

Arrivato a Istanbul nel gennaio 2021, Ozil è stato escluso dalla prima squadra del Fenerbahçe alla fine di marzo, dopo essere entrato in conflitto con la dirigenza. Il club è noto per i suoi stretti legami con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che nel 2019 era tra gli invitati al matrimonio di Ozil con un'ex Miss Turchia, Amine Gülse. Il giocatore, di origine turca, era stato fortemente criticato in Germania l'anno precedente, poco prima dei Mondiali in Russia, per aver posato con Erdogan. (ANSA).