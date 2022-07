Lazio: ufficiale Maximiano, il portiere ha firmato

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La Lazio blinda la porta con l'ingaggio di Luis Maximiano: il club biancoceleste ha annunciato la firma dell'estremo difensore ex Granada, che arriva nella Capitale a titolo definitivo come erede di Strakosha. Il portoghese classe 1999, dopo le visite mediche ieri in Paideia, ha poi raggiunto i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il suo cartellino è costato alla Lazio dieci milioni di euro, bonus compresi. (ANSA).