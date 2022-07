Euro donne: l'Italia a caccia dei 3 punti contro l'Islanda

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'esordio choc all'Europeo femminile contro la Francia costringe l'Italia di Milena Bertolini a raccogliere tre punti, domani, contro l'Islanda. Secondo gli esperti Sisal, le azzurre partono favorita a 2,00 rispetto al 3,30 delle islandesi con il pareggio offerto a 3,40. Gama e compagne hanno un bilancio favorevole nei confronti delle nordiche, 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta peraltro subita 21 anni fa. La gara si prospetta ricca di marcature tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,98, appare molto probabile. Occhio ai falli in area perché gli arbitri agli Europei si stanno dimostrando molto severi: un rigore si gioca a 2,75.

Nonostante la pesante sconfitta con le francesi, l'talia rimane favorita per la qualificazione ai quarti nel gruppo D, insieme alla Francia. Le azzurre sono date tra le migliori otto del torneo a 2,40, rispetto al 2,75 dell'Islanda, con il Belgio fanalino di coda a 3,00. (ANSA).