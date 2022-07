Euro donne: Gama, "critiche? Se costruttive sono ben accette"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Ci sono tre partite, una è andata male perché abbiamo approcciato male, ma ormai è archiviata": parola di Sara Gama, capitana dell'Italia femminile a Sky Sport.

"Non aiuta pensare quello che è stato, dobbiamo trasformarlo in un bagaglio che serva per il futuro - ha aggiunto - Le critiche? Le prime ad essere critiche siamo noi stesse, ma se sono critiche costruttive sono sempre ben accette. Non dobbiamo comunque aspettarci noi troppo da noi stesse, ci siamo abituate a uno standard altissimo, anche oltre ai nostri limiti".

Sulla strada delle Azzurre domani c'è l'Islanda: "Ha giocatrici importanti ed è una squadra molto fisica. Dobbiamo scendere in campo convinte, anche nei contrasti - conclude Gama - Poi dovremo esprimere nostre qualità. Adesso concentriamoci su di noi, correggendo il nostro atteggiamento". (ANSA).