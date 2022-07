Calcio: Roma; 2-0 al Sunderland, Zaniolo entra e segna

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La Roma vince 2-0 contro il Sunderland nella prima delle quattro amichevoli che giocherà in Portogallo e ritrova in campo anche Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso, che aveva saltato la gara con il Trastevere ufficialmente per una lombalgia, è entrato nel secondo tempo giocandolo per intero e segnando il gol del 2-0 al minuto 80, prendendo anche un palo qualche istante in prima. Ad aprire le marcature, invece, è stato Felix, sempre nella ripresa, dopo un bel contropiede di Darboe. Da Pellegrini a Rui Patricio, passando per Spinazzola, Abraham, Vina e Cristante: assenti dal match i nazionali che solo da lunedì si sono aggregati al gruppo, fatta eccezione di Mancini e Celik che hanno trovato spazio nel secondo tempo. Ancora prove di difesa a tre per Josè Mourinho che sabato contro il Portimonense riavrà anche tutti i giocatori assenti oggi. (ANSA).