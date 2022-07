Calcio: Napoli; assalto Chelsea, vicino a prendere Koulibaly

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Il Chelsea ha accelerato d'improvviso l'inseguimento a Koulibaly e sarebbe vicino a chiudere l'acquisto dal Napoli. Le voci trovano conferme da fonti del club da cui si parla di avvicinamento del difensore centrale senegalese al club inglese. Un avvicinamento che potrebbe chudersi a breve con il raggiungimento dei 40 milioni chiesti dal Napoli per aprirsi alla cessione di Koulibaly.

L'addio di Koulibaly, 31 anni, dopo otto anni in azzurro incide sul netto cambio generazionale del Napoli che ha già dato l'addio a Insigne, passato al Toronto, e non ha ancora rinnovato con Mertens, 35 anni, senza contratto dopo la scadenza del 30 giugno. Il contratto di Koulibaly scade nel giugno 2023 e il difensore non ha accettato la proposta di rinnovo a sei milioni di euro l'anno, quindi nella prossima estate partirebbe gratuitamente.

Il ds del club Giuntoli intanto ha già acceso i fari su possibile sostituto di Koulibaly: tra i candidati c'è Kim Min-Jae, centrale sudcoreano 25nne del Fenerbache, ma anche Maxence Lacroix, centrale francese 22nne del Wolfsburg.

Praticamente preso, per completare i centrali di ifesa, c'è intanto Leo Skiri Ostigard, 22nne centrale norvegese vicinoalla firma per il passaggiok i9n azzurro dal Brighton. (ANSA).