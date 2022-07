Milan riparte bene, 3-0 al Lemine Almenno in amichevole

Il Milan vince il primo test della preparazione, un'amichevole che è più un allenamento congiunto contro il Lemine Almenno squadra di Eccellenza lombarda. In gol Messias, su assist di Adli, poi rete di Rebic e Gabbia. Il risultato si decide nella prima delle tre frazioni di gioco da 20'. Tanti i giovani in campo, in attesa del rientro dei nazionali rossoneri. Prossima amichevole, di spessore più importante, sabato contro il Colonia. (A