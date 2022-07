Calcio: Gravina "idea è indice di liquidità a 0,8 in tre anni"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Oggi adottare un indice di liquidità dello 0,6 è davvero il minimo indispensabile, faremo di tutto per avere anche altri indicatori incisivi. La nostra idea per l'indice è comunque quella di passare da 0,6 a 0,8 in tre anni per poi arrivare a 1". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, intervenuto a Sky Sport 24 per presentare la 12esima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers).

"C'è una sorta di miopia sulle azioni che bisogna adottare per rivoluzionare il nostro approccio a livello culturale - ha proseguito . Bisogna entrare in una visione diversa. Non possiamo pensare di adottare indicatori diversi rispetto ai dati a disposizione. Se pensiamo di fare simulazioni con alcuni parametri e poi adottare le soluzioni necessarie soltanto se soddisfano i valori attuali, non ci siamo". Poi ha concluso: "Dobbiamo controllare i costi. Metterò in campo tutte le mie energie per individuare le criticità perché bisogna risolvere questa problema. Ci stiamo lavorando con una serie di proposte sulle quali c'è un confronto serrato. E' mia intenzione portare entro il 28 luglio per l'ultimo consiglio federale una nuova formula delle licenze nazionali impostato sul piano triennale".

(ANSA).