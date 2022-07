Lazio: visite mediche ok per Alessio Romagnoli, ora la firma

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il momento tanto atteso dai tifosi della Lazio è arrivato: Alessio Romagnoli è stato sottoposto questa mattina alle visite mediche nella clinica Paideia e si appresta a firmare il contratto (con scadenza nel 2027) che lo legherà al club per il quale tifa fin bambino. Ad accogliere il 27enne intorno alle 8 c'era un nutrito gruppo di tifosi, che gli hanno tributato cori e applausi. Il difensore nativo di Anzio arriva da svincolato dopo i sette anni passati al Milan.

Non solo Romagnoli: anche Mario Gila, terzino acquistato dal Real Madrid B, è giunto in Paideia per le visite mediche. Atteso per le 11 pure Luis Maximiano, portiere in arrivo dal Granada.

