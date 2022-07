Calcio: Inter, 4-1 in amichevole contro il Lugano

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Successo per l'Inter nella prima amichevole estiva contro il Lugano. Un buon primo test per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che davanti a 5.200 tifosi hanno battuto gli svizzeri padroni di casa per 4-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez (doppietta), D'Ambrosio e Correa, mentre nel finale ha accorciato le distanze Casciato. L'Inter tornerà in campo per la prossima amichevole sabato 16 luglio a Ferrara contro i francesi del Monaco. (ANSA).