Calcio: Euro donne, 2-0 alla Spagna, Germania vola ai quarti

La Germania ha battuto la Spagna 2-0 nella seconda giornata del gruppo B degli Europei di calcio femminile consolidando il primo posto in classifica e qualificandosi con un turno di anticipo per i quarti di finale.

La Spagna, invece, dovrà giocarsi tutto nello scontro diretto contro la Danimarca sabato prossimo. Tedesche subito avanti dopo appena 3 minuti grazie alla rete di Buhl. La Spagna prova a reagire ma la Germania appare molto solida. Sul finire di primo tempo, al 37' Popp segna il gol del 2-0 per la Germania.