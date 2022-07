Mundial 82: Tardelli 'vittoria fece bene a paese in crisi'

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Con quella vittoria siamo riusciti a mettere quel pezzo di azzurro tra il rosso e il nero. Non era un periodo facile, c'era il terrorismo, l'economia non andava così bene e lo sport come sempre dà una mano". Lo ha detto Marco Tardelli in occasione della première del docufilm "Italia 1982, una storia azzurra" al MAXXI di Roma. "Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e anche quelli che non hanno partecipato al docufilm perché ho vissuto con loro non solo l'82, ma tante avventure. Sono felice di vedere tanti amici e le autorità - ha continuato - Volevo che Bearzot trovasse un posto speciale nella testa degli italiani con questo docufilm". (ANSA).