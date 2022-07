Lazio: per Romagnoli domani visite mediche in Paideia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Alessio Romagnoli è in procinto di essere un nuovo giocatore della Lazio: l'ex capitano del Milan si recherà domani mattina alle 8 alla clinica Paideia per le visite mediche prima di firmare il contratto con i biancocelesti. Il difensore, svincolatosi dopo sette stagioni in rossonero, si legherà per cinque anni alla squadra per cui tifa fin da bambino.

Nella serata di domani è previsto il suo arrivo ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro laziale. (ANSA).