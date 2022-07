Calcio: Torino partito per l'Austria, oggi primo allenamento

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Il Torino è partito per l'Austria.

I granata si sono imbarcati dall'aeroporto di Torino Caselle in direzione Linz, da dove raggiungeranno in pullman la località di Bad Leonfelden. Il primo allenamento in altura è fissato per oggi pomeriggio, mentre venerdì ci sarà un test di lusso come battesimo della nuova stagione: la squadra di Ivan Juric, infatti, affronterà l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima edizione di Europa League. La gara, con calcio d'inizio alle ore 14.30, si disputerà a Bad Wimsbach. (ANSA).