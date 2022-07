Calcio: Adli, sono un centrocampista atipico, sceglie Pioli

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - "Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli a centrocampo. Il mister mi sta provando in diverse posizioni. Per me l'importante è giocare indipendentemente dal ruolo": Yacine Adli arrivato al Milan dopo essere stato acquistato la scorsa estate ma rimanendo al Bordeaux per una stagione, può essere il jolly del centrocampo rossonero e si mette a disposizione di Pioli durante la conferenza stampa di presentazione.

"Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Sono bravo nell'ultimo passaggio - racconta - so dialogare bene con i compagni. Sono qui per imparare e per migliorare". E le prime sensazioni dopo una settimana di allenamenti nella nuova squadra sono positive: "Mi sono integrato bene, mi sono trovato in una famiglia che lavora molto, tutti insieme, è un gruppo pronto nel quotidiano a lavorare per ottenere i risultati. Dobbiamo difendere il titolo". (ANSA).