Calcio: c'è l'accordo per Sterling al Chelsea

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Accordo raggiunto tra Chelsea e Manchester City per il trasferimento a Londra dell'ala Raheem Sterling. Secondo la stampa inglese, il nazionale (27 anni) dovrebbe firmare un contratto quinquennale con l'opzione per un sesto. Diventerebbe il primo rinforzo dell'era Todd Boehly, l'imprenditore americano che a fine maggio ha comprato il Chelsea con un consorzio di investitori.

Secondo Sky il club londinese verserà 47,5 milioni di sterline (56,1 milioni di euro) per poter schierare Sterling, mentre la BBC ha annunciato un trasferimento di 50 milioni di sterline (59,1 milioni di euro), più bonus. Il Chelsea spera di poterlo utilizzare già nella tournee pre-stagionale negli Stati Uniti.

Giocatore chiave nei primi anni di Pep Guardiola al City, Sterling ha segnato 131 gol in 337 presenze con il Manchester City, con il quale ha vinto 4 titoli di campionato inglese. Ma il suo posto da titolare era sempre più minacciato con la firma di Jack Grealish, l'anno scorso, così come dall'emergere di Phil Foden, frutto delle giovanili del club. Inoltre il City si è già rafforzato davanti con gli arrivi del norvegese Erling Haaland e dell'argentino Julian Alvarez. (ANSA).