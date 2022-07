Napoli, Spalletti: "Noi vorremmo tenerli tutti, però..."

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Il mercato tiene in banco in casa Napoli. L'allenatore Spalletti affronta il tema di petto in conferenza stampa, anticipando le domande dei cronisti. "Quanto a Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz - ha spiegato a Dimaro l'allenatore toscano - la società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori a nostra disposizione. Però, ci sarà da vedere, perché con le difficoltà che sta passando il calcio non ce la faccio a essere spietato come fanno molti miei colleghi con le proprie società, quindi bisognerà vedere di bilanciare le offerte e i vari contratti".

"Se saranno tutti sereni e motivati - ha proseguito Spalletti - penso che il Napoli possa andare a disputare partite molto importanti come nell'altro campionato e offrire una grande stagione. E comunque se ci sono tante voci è perché ci sono calciatori forti da noi".

"La squadra - ha aggiunto il ds Giuntoli - ha dato dimostrazione di valore e siamo sicuri lo farà pure la prossima stagione. Per noi nostri calciatori sono tutti incedibili, vorremmo trattenerli tutti, speriamo che ci sia anche la loro volontà di rimanere. Se poi qualcuno non è contento vediamo che offerte portano". "Ma ad ora - ha ribadito il ds - nessuna offerta ufficiale è arrivata. Sono situazioni che speriamo di risolvere il prima possibile perché il campionato quest'anno è alle porte. Sirigu? Si, può essere un'opportunità per la porta".

