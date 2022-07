Derby di Los Angeles, Chiellini vince ma dalla panchina

(ANSA) - LOS ANGELES, 09 LUG - Il Los Angeles Fc ha interrotto il digiuno di vittorie imponendosi per 3-2 nella stracittadina contro il Galaxy, giocata di fronte ai 23mila spettatori (c' stato il sold out) del Banc of California Stadium. Grande protagonista del derby è stato il centrocampista ecuadoregno José Cifuentes, autore di una doppietta, mentre Giorgio Chiellini, uno dei rinforzi estivi del LA, è rimasto in panchina, visto che il tecnico Steve Cherundolo lo ha ritenuto ancora a corto di preparazione.

Ha assistito al match dalla tribuna, ed è stato più volte acclamato dalla folla, l'altro colpo di mercato del Los Angeles, il gallese ex Real Madrid Gareth Bale, entusiasta dell'accoglienza ricevuta. "Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta - il suo commento -. Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l'ora di scendere in campo e di cercare di fare in modo che il Los Angeles vinca dei trofei. Al Mondiale con il Galles penserò a tempo debito". (ANSA).