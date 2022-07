Calcio: Napoli;maglia 77 e applausi tifosi per Kvaratskhelia

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Maglia 77 per Kvaratskhelia, 17 per Olivera, primo allenamento e subito entusiasmo dei tifosi. E' partito così il ritiro del Napoli a Folgarida-Dimaro che oggi ha visto la squadra di Spalletti tornare in campo per il primo allenamento della nuova stagione.

Il nuovo talento georgiano ha scelto la maglia 77 e ha subito avuto cori di sostegno dei tifosi, che vogliono il suo veloce inserimento nel gioco della serie A. Kvaratskhelia ha salutato i tifosi dal campo di Dimaro. Niente campo per Francesco Calzona che dopo aver fatto parte dello staff di Spalletti lo scorso anno lascia il Napoli e diventa nuovo Ct della Slovacchia. I tifosi aspettano anche l'arrivo di Koulibaly e, soprattutto, il suo dialogo sulle Dolomiti con il presidente del Napoli De Laurentiis per discutere dell'eventuale prolungamento o meno del contratto. (ANSA).