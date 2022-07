Calcio: Inter, capitan Handanovic rinnova fino al 2023

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023. "L'Inter è un top club, ho lavorato tanto per arrivarci. Qui si può lottare per vincere: sono a disposizione della squadra. Sarà bello giocare a San Siro, come lo è già stato farlo da avversario: è uno stadio in cui senti il supporto dei tifosi, per un portiere è il massimo", le parole del portiere sloveno a Inter Tv.

"Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter: per me è un privilegio che continua - ha aggiunto -. Chi gioca per l'Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perché la storia di questo Club insegna che qui si gioca per i titoli. Siamo qui per questo: lo spieghiamo sempre anche ai nuovi giocatori, noi vogliamo competere e vincere titoli", ha concluso Handanovic. (ANSA).