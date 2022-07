Calcio: Eurodonne; Gama, pronte a fare del nostro meglio

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "E' una vigilia emozionante come sempre perché siamo qua a rappresentare il nostro Paese. La tensione è quella giusta per esprimerci al meglio": così ai microfoni di Sky la capitana dell'Italia, Sara Gama, alla vigilia dell'esordio delle Azzurre agli Europei domani sera a Rotherham contro la Francia.

"Loro hanno grandi individualità - aggiunge - sono molto forti in tutti i reparti però noi abbiamo lavorato sulle nostre basi, conosciamo la nostra forza. Cosa dirò alle mie compagne? Di divertirsi in campo e fare il meglio possibile". (ANSA).