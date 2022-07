Bertolini: "Mondiale bella esperienza, ma ora voltiamo pagina"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Il Mondiale è passato, è stata un'esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all'Europeo. Le sensazioni sono diverse ma più ricche": così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, nella conferenza stampa della vigilia della sfida con la Francia, gara d'esordio delle azzurre agli Europei di calcio.

"Stiamo bene abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento - ha detto poi a Sky Sport la ct azzurra - La Francia è una squadra completa, ne siamo consapevoli, l'affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico".

Bertolini non si sbilancia sulla formazione che scenderà in campo domani sera: "I dubbi ci sono sempre fanno parte del ruolo dell'allenatrice. sarò soddisfatta se vedro' che le ragazze hanno dato tutto quello che potevano dare, poi vedremo come andrà a finire". (ANSA).