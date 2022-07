Lega Pro, webinar sulle novità dell'apprendistato

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La Lega Pro ha organizzato un webinar per illustrare alle squadre l'importante novità dell'apprendistato nel mondo del calcio e affrontare i primi aspetti operativi legati alla presentazione delle pratiche.

Abilitata sin da subito, informa una nota, la piattaforma del tesseramento attraverso la quale i club potranno depositare i contratti e la documentazione necessaria per attivare l'apprendistato professionalizzante.

Il webinar ha visto la determinante collaborazione dell'INPS.

In apertura il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rimarcato la sensibilità dimostrata dall'Istituto: "Desidero ringraziare il Direttore Generale, il dottor Vincenzo Caridi, nonché il dottor Filippo Pagano della Direzione Centrale Entrate e la sua struttura per l'attenzione e le pronte risposte che hanno fornito alla Lega Pro. Il nostro compito ora è accompagnare i club lungo un percorso di cambiamento e la presenza dell'INPS è fondamentale per poter gestire tutta una serie di aspetti tecnici".

L'INPS sta ora predisponendo una circolare per fornire, da un punto di vista contributivo, le indicazioni normative e procedurali finalizzate al corretto adempimento dell'apprendistato. Ad ogni modo, l'Istituto ha precisato che, nelle more, è possibile gestire i contratti di apprendistato secondo quanto già disciplinato con la circolare n. 108/2018. In tal modo, il "carico contributivo" sarà correttamente determinato e i pagamenti potranno essere effettuati alle scadenze di legge. (ANSA).