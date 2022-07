Fiorentina: Jovic acquistato a titolo definitivo

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Dopo le visite mediche e i test è arrivata anche l'ufficialità: la Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante serbo Luka Jovic. Per il giocatore proveniente dal Real Madrid, 24 anni, un contratto di due anni con opzione per altri due a 2,5 milioni di euro mentre al club spagnolo che non ha chiesto alcun indennizzo spetterà il 50% su una futura rivendita. ''Vorrei ringraziare il Real Madrid per questa operazione ed anche il procuratore Fali Ramadani. E' un'operazione di altissimo livello, abbiamo preso un giocatore di grande qualità e che giocherà il Mondiale a novembre. Siamo super contenti di averlo alla Fiorentina'' ha dichiarato il dg viola Joe Barone ai canali ufficiali della società. Ha aggiunto il neo acquisto: ''E' un onore e un orgoglio per me far parte di questa squadra e spero che potremo condividere tante vittorie''.

Da domani Jovic sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per i primi allenamenti in attesa di partire con i compagni domenica per il ritiro a Moena, in Trentino. Del gruppo farà parte anche Pierluigi Gollini, il nuovo portiere viola, arrivato pure lui oggi per visite e firme: ''Ho qualche sassolino da togliermi dalle scarpe, sono molto carico e soddisfatto''. Gollini arriva in prestito oneroso dall'Atalanta con diritto di riscatto sui 7,5 milioni. (ANSA).